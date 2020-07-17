В Польше оппозиция требует признать выборы недействительными: что произошло

Оппозиция Польши направила иск в Верховный суд с требованием признать недействительными состоявшиеся в стране выборы президента, на которых победу с небольшим преимуществом одержал действующий глава государства Анджей Дуда.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.
"Мы потребовали признать недействительными эти выборы", – заявил Борис Будка, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа", кандидат от которой проиграл Дуде.
Он считает, что выборы не были честными.
Верховный суд Польши должен принять решение по иску до 3 августа.
Напомним, что Дуда одержал победу во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Польше в воскресенье. Его кандидатуру поддержали более 51% избирателей, в то время как за его конкурента – представителя оппозиционной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского проголосовали почти 49%.
Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на победу Дуды на выборах в Польше. Владимир Зеленский пригласил Анджея Дуду в Украину.
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