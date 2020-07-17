В Польше оппозиция требует признать выборы недействительными: что произошло

Оппозиция считает, что выборы не были честными

Оппозиция Польши направила иск в Верховный суд с требованием признать недействительными состоявшиеся в стране выборы президента, на которых победу с небольшим преимуществом одержал действующий глава государства Анджей Дуда.

Реклама

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на европейские СМИ.

"Мы потребовали признать недействительными эти выборы", – заявил Борис Будка, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа", кандидат от которой проиграл Дуде.

Он считает, что выборы не были честными.

Верховный суд Польши должен принять решение по иску до 3 августа.

Реклама

Напомним, что Дуда одержал победу во втором туре президентских выборов, которые состоялись в Польше в воскресенье. Его кандидатуру поддержали более 51% избирателей, в то время как за его конкурента – представителя оппозиционной "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского проголосовали почти 49%.

Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на победу Дуды на выборах в Польше. Владимир Зеленский пригласил Анджея Дуду в Украину.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама