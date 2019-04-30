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Автобус с украинцами попал в ДТП в России: десятки пострадавших

30 апреля, 07:43

Пострадали 26 человек, пятеро из них в больнице

Фото ТАСС
Фото ТАСС.

В ночь на вторник, 30 апреля, на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области произошло масштабное ДТП. Столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, который перевозил граждан Украины

В региональном УМВД уточнили, что транспортные средства двигались в попутном направлении. После столкновения автобус перевернулся в кювет.

Как стало известно, в результате ДТП в областную больницу были доставлены пять человек.

"Во время частного извоза автобусом из Киева в Москву произошло ДТП. В автобусе находились 52 гражданина Украины Пятеро из них доставлены в Кромскую центральную районную больницу", – сообщили в МЧС России Орловской области.

В частности, дежурный в Консульском отделе Посольства Украины в РФ добавил, что ДТП произошло примерно в час ночи. Консул Украины в РФ сейчас занимается выяснением обстоятельств ДТП и состоянием граждан Украины на месте.

В самой же Кромской Центральной районной больнице сообщили, что в медучреждение обратилось 26 человек, из них пятерым оказали медицинскую помощь. Водитель находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию.  Еще двух женщин могут направить на дальнейшее лечение в Орловскую областную клиническую больницу

"Остальные обратившиеся имеют мелкие царапины, ушибы, переломы", – сообщил дежурный в больнице, добавив, что все живы.

Напомним, в понедельник, 29 апреля, в Броварах случилась авария с участием внедорожника Volkswagen Amarok и фуры. Легковой автомобиль на скорости въехал в грузовой, что тот аж развернуло на 90 градусов и был снесен отбойник прицепом. Правоохранители сообщили, что Volkswagen двигался на высокой скорости по улице Москаленко, выезжая на Окружную, однако там "поцеловал" фуру, двигающуюся в сторону Киева.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег Россия, ДТП, украинцы, пострадавшие

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Источник:

ТАСС

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