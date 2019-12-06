В Польше перевернулся микроавтобус с украинцами: фото с места ДТП

Авария произошла на глазах пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи

Спустя всего пару недель после того, как украинцы на эвакуаторе врезались в автобус дорожной службы в Польше, граждане Украины попали в новое ДТП на востоке страны.

Как сообщили в пресс-службе Надбужанского отдела пограничной службы Польши, инцидент произошел 2 декабря в 5 км от населенного пункта Грубешев в Люблинском воеводстве, где микроавтобус с шестью украинцами на скорости съехал в кювет и перевернулся.

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По стечению обстоятельств авария случилась на глазах у пограничников, которые как раз ехали на тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Они и пришли на помощь потерпевшим.

"Один из пострадавших получил травмы головы, а другую зажало в автомобиле. Женщина не могла двигаться, ее придавило между креслами, ей было трудно дышать, она жаловалась на боль в груди и позвоночнике", – заявили пограничники.

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В результате офицеры все же освободили потерпевшую и доставили ​​в отделение скорой помощи.

Напомним, что за день до этого в Силезском воеводстве Польши поезд "Интерсити" столкнулся с фургоном Renault Master, в котором находились двое украинских граждан.

А в июне трое украинцев погибли и один пострадал в результате ДТП на западе Польши. Все погибшие и пострадавший – жители одного села в Ровенской области.

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