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В Польше погиб украинец-заробитчанин: подробности трагедии

Сегодня, 10:40

Из-за схода грунта 45-летний украинец оказался под строительной конструкцией и грудами земли

Фото: Gazeta Krakowska
Фото: Gazeta Krakowska.
В Польше погиб украинец-заробитчанин: подробности трагедии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e07/74b/5c8e0774bc333.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e07/74b/5c8e0774bc333.jpg Евросоюз Из-за схода грунта 45-летний украинец оказался под строительной конструкцией и грудами земли

В результате оползня, который произошел в польском Кракове 16 марта, погиб гражданин Украины, пишет Gazeta Krakowska.

Инцидент случился во время работ бригады из 12 человек возле одной из городских достопримечательностей - королевского замка на Вавеле. В результате 45-летнего украинца погребло под строительной конструкцией и грудами земли.

На место событий выехали полиция, медики и пожарные. Последние утверждают, что спасательная операция длилась не дольше восьми минут. Когда потерпевшего извлекли из-под завалов, медики около часа безрезультатно предпринимали реанимационные работы.

В городской мэрии выразили свои соболезнования семье погибшего, но отметили, что работы выполнялись в соответствии с выданным разрешением на строительство и под наблюдением реставраторов и надзирателей.

Государственную инспекцию труда и службу строительного надзора Польши уже проинформировали о случившемся, а прокуратура и полиция начали расследование.

Стоит отметить, что данный случай уже далеко не первый. В прошлом году во время строительства супермаркета в польских Шамотулах гражданин Украины упал с крыши и погиб на месте.

Кроме того, на заработках в Польше в прошлом году скончался 23-летний атлет, чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич.

Напомним также о гибели 28-летнего украинца в результате производственного инцидента на строительном объекте в польском Лодзе.

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Тег Польша, заробитчане, стройка, украинцы за границей, украинцы в Польше

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