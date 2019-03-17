В Польше погиб украинец-заробитчанин: подробности трагедии
Из-за схода грунта 45-летний украинец оказался под строительной конструкцией и грудами земли
В результате оползня, который произошел в польском Кракове 16 марта, погиб гражданин Украины, пишет Gazeta Krakowska.
Инцидент случился во время работ бригады из 12 человек возле одной из городских достопримечательностей - королевского замка на Вавеле. В результате 45-летнего украинца погребло под строительной конструкцией и грудами земли.
На место событий выехали полиция, медики и пожарные. Последние утверждают, что спасательная операция длилась не дольше восьми минут. Когда потерпевшего извлекли из-под завалов, медики около часа безрезультатно предпринимали реанимационные работы.
В городской мэрии выразили свои соболезнования семье погибшего, но отметили, что работы выполнялись в соответствии с выданным разрешением на строительство и под наблюдением реставраторов и надзирателей.
Государственную инспекцию труда и службу строительного надзора Польши уже проинформировали о случившемся, а прокуратура и полиция начали расследование.
Стоит отметить, что данный случай уже далеко не первый. В прошлом году во время строительства супермаркета в польских Шамотулах гражданин Украины упал с крыши и погиб на месте.
Кроме того, на заработках в Польше в прошлом году скончался 23-летний атлет, чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич.
Напомним также о гибели 28-летнего украинца в результате производственного инцидента на строительном объекте в польском Лодзе.
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