В Польше поймали мошенника: накручивал километраж на "евробляхах" украинцев

Чтобы меньше платить на таможне, украинцы активно пользовались услугами пройдохи

В Польше махинаторы продолжают наживаться на украинцах . Вот и 44-летний житель гмины Хелм попался на том, что накручивал показания одометра в автомобиле. Его клиентом был 43-летний украинец. Подобным "бизнесом" поляк занимался минимум с начала этого года, сообщает полиция Люблина

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В основном его "клиентами" были украинцы, которые приобретали на Западе автомобили, и, чтобы при пересечении границы с Украиной приходилось платить меньше таможенных пошлин, мошенник накручивал показания одометров на "евробляхах".

На опубликованных правоохранителями фото видно, что купленному в Германии Volkswagen вместо 100 "с хвостиком" тысяч километров на одометре накрутили пробег в 300 тысяч.

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Офицеры доказали, что мужчина занимался подобными вещами не менее 200 раз, за которые он получил материальную выгоду в 22 тысяч. злотых (около 150 тыс. грн).

При обыске копы обнаружили у него специализированное оборудование, использовавшееся для накрутки одометров, мобильные и 15 тысяч злотых наличными. Поляку предъявлено обвинение и до вынесения приговора он будет находиться под надзором полиции, ему также запрещено выезжать из страны.

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43-летний заказчик-украинец тоже понесет ответственность, ему грозит лишение свободы от трех месяцев до пяти лет.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Украину заполонил автомобильный секонд-хенд: эксперты назвали самые популярные марки .

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Ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

А о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете:

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