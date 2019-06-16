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В Польше стартовали масштабные учения НАТО

16 июня, 20:35

Маневры будут проходить на суше, море, в воздухе и киберпространстве

Фото: Pixabay

В Польше начались самые масштабные в этом году военные учения НАТО – DRAGON-19, в которых примут участие 18 тысяч солдат из 12 стран Альянса и 2500 единиц военной техники.

Как сообщает Радио Польша, учения продлятся четыре дня и будут проходить на суше, в море и воздухе, а также в киберпространстве.

Главной целью маневров заявлена проверка совместимости польских частей с войсками союзников, дислоцированных на территории страны, в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Среди главных участников маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

Как мы уже писали, в Латвии 8 июня стартовали масштабные учения НАТО Gelezinis Vilkas 2019 ("Железный волк-2019"), в которых принимают участие около четырех тысяч военных из десяти стран и более тысячи единиц техники.

"Целью учений, в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Литвы, а также личный состав и техника союзников по НАТО, является интеграция всех этих сил и средств в единую боевую систему, способную эффективно планировать и выполнять боевые задачи", — заявил пресс-офицер мотопехотной бригады Литовской армии Комантас Павиленис.

Также стало известно, что в маневрах, кроме литовских бойцов, принимают участие также представители Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Чехии и Эстонии.

Кроме того, в Крыму на полигоне "Опук" летчики отдельного морского штурмового авиационного полка морской авиации и противовоздушной обороны России проводят учения с использованием ракетного оружия

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Тег Польша, НАТО, учения

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