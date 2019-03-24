В Польше трех украинцев насмерть сбил автомобиль: подробности аварии и фото
Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии
Трое граждан Украины погибли в результате наезда автомобиля на группу из пяти человек, которые шли по дороге.
Трагедия произошла в субботу вечером на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник неподалеку от города Болеславец Нижнесилезского воеводства (юго-запад РП), информирует Wp.pl.
Как отмечается, в группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMW, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет.
По предварительной информации полиции, пешеходы шли не по соответствующей полосе движения, нарушая правила дорожного движения. Они также не имели на себе бликующих элементов. Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии.
Фото: Państwowa Straż Pożarna w Bolesławcu
Как отмечается, водитель BMW был трезв.
На месте происшествия работала следственная группа полиции.
Ранее в Польше перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы.
Также мы писали, что водитель автобуса, в котором на момент ДТП находились 54 украинца, задержан. Трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши. Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.
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