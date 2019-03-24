Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Польше трех украинцев насмерть сбил автомобиль: подробности аварии и фото

Сегодня, 23:04

Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии

Фото: Państwowa Straż Pożarna w Bolesławcu
Фото: Państwowa Straż Pożarna w Bolesławcu.
В Польше трех украинцев насмерть сбил автомобиль: подробности аварии и фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7f0/7ed/5c97f07ed221e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7f0/7ed/5c97f07ed221e.jpg Евросоюз Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии

Трое граждан Украины погибли в результате наезда автомобиля на группу из пяти человек, которые шли по дороге.

Трагедия произошла в субботу вечером на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник неподалеку от города Болеславец Нижнесилезского воеводства (юго-запад РП), информирует Wp.pl.

Как отмечается, в группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMW, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет.

По предварительной информации полиции, пешеходы шли не по соответствующей полосе движения, нарушая правила дорожного движения. Они также не имели на себе бликующих элементов. Пешеходы, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии.

Фото: Państwowa Straż Pożarna w Bolesławcu

Как отмечается, водитель BMW был трезв.

На месте происшествия работала следственная группа полиции.

Ранее в Польше перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы.

Также мы писали, что водитель автобуса, в котором на момент ДТП находились 54 украинца, задержан. Трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши. Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.​

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Польша, украинцы

Вы сейчас просматриваете новость " В Польше трех украинцев насмерть сбил автомобиль: подробности аварии и фото". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В страшном ДТП в Одессе погибли дети крупных одесских бизнесменов – СМИ

Сегодня, 21:00

По словам очевидцев, авария стала результатом гонки

В Польше в ДТП погибли три украинца

Сегодня, 20:23

ДТП произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца

Страшное ДТП в Одессе: появились видео и подробности гибели двух человек

Сегодня, 20:02

Два человека погибли в горящей машине после ДТП в Одессе

Во Львове столкнулись две легковушки: пострадали шесть человек

Сегодня, 15:59

Водитель BMW на момент аварии был пьян

Во Львовской области иномарка насмерть сбила велосипедиста

Сегодня, 14:55

Пострадавший от полученных травм умер на месте

В Одесской области легковушка вылетела в кювет: пять человек оказались в больнице

Сегодня, 12:24

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

У нее нереальная фигура и бомбический Инстаграм

Где в Украине сбывают фальшивые деньги: самые опасные точки

«Надо заменить»: Новый виток в скандале с игнором Путина в Польше

ТОП-5 самых экономных авто

Стало известно, как выглядит самая красивая учительница
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

Сегодня, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

В пролёте! Глафиру Тарханову постигло большое разочарование

В королевской семье пополнение: что известно о ребенке Меган

Дочь Леонида Якубовича затравили из-за внешнего вида