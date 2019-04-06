В Польше учителя выйдут на бессрочную забастовку
Профсоюзы требуют, чтобы заработную плату учителей повысили на 1000 злотых
Польские учителя в понедельник, 8 апреля, могут выйти на бессрочную забастовку. Профсоюз польских учителей и Форум профсоюзов не достигли компромисса с правительством в вопросе увеличения заработной платы учителям.
Так, польский вице-премьер Беата Шидло предложила учителям уже ранее обнародованный план из пяти пунктов и так называемый общественный контракт. В нем предусмотрено увеличение рабочего времени учителей "у доски" с 18 до 22 или 24 часов в неделю до 2023 года. Одновременно, должна расти их зарплата.
Лидер образовательной профсоюза "Солидарность" Рышард Прокса сказал, что общественный контракт принесет многочисленные увольнения работников и на это профсоюз не согласится.
А лидер Профсоюза польских учителей Славомир Броняж заявил, что нет никаких обстоятельств, никаких предпосылок, которые давали бы основания говорить о прекращении забастовки, запланированной на понедельник.
Как сообщила председатель Совета общественного диалога Дорота Гадрияс, если стороны заявят о такой необходимости, она готова продолжить переговоры в воскресенье в 18:00.
Как сообщалось, профсоюзы требуют, чтобы заработную плату учителей повысили на 1000 злотых (232 евро), в противном случае начнется бессрочная забастовка.
Профсоюз польских учителей сообщила, что к протесту хотят присоединиться почти 80% школ, однако Министерство национального образования приводит другое число – почти 60%.
Ранее сообщалось, что польские таможенники провели "тихую забастовку".
Также мы писали, что в польском городе все полицейские ушли на больничный из-за хронической усталости.
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