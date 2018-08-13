В польском городе все полицейские ушли на больничный из-за хронической усталости

Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине

Все полицейские польского города Камень-Поморский (Западно-поморское воеводство) ушли на больничный из-за хронической усталости. Об этом сообщает портал Onet.pl со ссылкой на данные полицейского профсоюза, передает Европравда.

Похожая ситуация также в двух районах столицы воеводства городе Щецине. Так, на полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских попали на больничный, а на участке Щецин-Небучево – 70%.

В полиции утверждают – это никоим образом не является забастовкой (в Польше полицейским запрещено бастовать). Проблема возникла из-за недостаточной комплектацию участков. Э

та проблема обострилась в летний период, когда полицейские традиционно уходят в плановый отпуск. Как результат – офицеры полиции, которые не находились в отпуске, не смогли выполнять свои обязанности из-за переутомления. В полиции утверждают, что если эта проблема не будет решена, подобные случаи могут стать регулярными.

Напомним, в прошлом году обслуживающий персонал Банка Англии, включая уборщиков и охранников, впервые за полвека вышел на забастовку. Причиной, по которой они устроили забастовку, стало повышение зарплаты, которое сотрудники учреждения посчитали "смехотворным".

Ранее Польшу охватили многотысячные протесты людей в черном. Основная демонстрация противников ужесточения закона об абортах была организована в Варшаве.

Как сообщалось, во Франции продолжаются забастовки госслужащих.

А из-за массовой забастовки в Италии отменили более 700 авиарейсов. В стране бастуют работники государственного авиадиспетчера.

