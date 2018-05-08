В Польше украинцам грозит 20 лет тюрьмы за наркоторговлю

Прокуратура Польши, где ранее трагически погиб украинский АТОшник, передала в суд обвинительный акт против трех граждан Украины, которых подозревают в контрабанде наркотиков. Как сообщает "Польское радио", судят двух мужчин 39 и 46 лет и одну 34-летнюю женщину.

За совершенные преступления обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы. Их обвиняют в участии в организованной преступной группировке, которая действовала на территории Европейского Союза, а также Украины и России. Группировка, в частности, вывозила с территории Евросоюза в Украину крупные партии наркотиков.

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Как сообщают в прокуратуре, задержанных обвиняют в попытке вывезти из Польши в Украину 237 кг смолы каннабиса.

Кроме того, наркотики также возили из Испании в Россию "курьеры". Их прятали в специальных конструкциях легковых автомобилей марок BMW X6 и BMW X5 с украинской регистрацией.

Ранее управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с ФСБ РФ задержало в Московской области 67 человек, 47 из которых граждане Украины. Их обвинили в якобы организации международного наркосиндиката "ХимПром" с годовым оборотом более 2 млрд рублей.

Кроме того, суд российского города Сургут вынес приговор двум гражданам Украины за сбыт наркотиков. Как сообщается, каждый из подсудимых получил по 9 лет и 7 месяцев колонии строгого режима.