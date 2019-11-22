В Польше украинцу грозит восемь лет тюрьмы: подробности

Украинец, находясь за рулем автомобиля, выезжал со второстепенной дороги и проигнорировал знак STOP

/ Фото: polradio.pl

В Польше, где недавно четверо украинцев попали в ДТП, 24-летнему гражданину Украины грозит до 8 лет тюрьмы. Как сообщает Yavp.pl со ссылкой на польские СМИ, следствие считает мужчину виновным в гибели четырех человек.

Трагический случай произошел в июне 2019 года. Согласно информации прокуратуры, украинец, находясь за рулем автомобиля, выезжал со второстепенной дороги и проигнорировал знак STOP. В результате он врезался в авто, которое двигалось по главной дороге, и в салоне которого находилось 5 человек.

В результате ДТП погибли 4 человека в возрасте от 21 до 23 лет. Обвиняемый пояснил, что не увидел запрещающего знака.

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На сегодня следствие завершено, а обвинительный акт против гражданина Украины направили в суд в Свиднике.

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Как мы писали ранее, в Чехии произошло ДТП с участием украинцев. Так, микроавтобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате аварии 10 человек получили травмы – трое женщин и семеро мужчин.

Кроме того, 19 октября в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: 10 пострадавших. По информации полиции, водитель микроавтобуса Mercedes из-за превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и врезался в дерево.

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