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В Венгрии автобус с украинцами попал ДТП: 10 пострадавших

20 октября, 12:00

Троим пострадавшим уже сделали операции в больнице

В Венгрии микроавтобус с украинцами врезался в дерево, в результате чего пострадали десять человек. Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

ДТП произошло в субботу, 19 октября, рядом с венгерским селом Пацин.

По информации полиции, водитель микроавтобуса Mercedes из-за превышения скорости не справился с управлением, на перекрестке съехал на обочину и врезался в дерево.

В результате автомобильной аварии пострадали десять граждан Украины. Шестеро украинцев получили тяжелые травмы, четверо – легкие. Их госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен. Трое пострадавших уже перенесли неотложные операции, они в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

Напомним, на окраине Москвы произошла крупная дорожная авария: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.

Кроме того, мы писали, что в Польше в ДТП погибла молодая украинка. Микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, который двигался в направлении Кракова, въехал в прицеп двигавшегося впереди грузовика.

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