Українська
$ 27,7
32,9
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Польше задержали украинца: что произошло

6 августа, 02:28

Елена Вус Елена Вус

В данный момент он находится под домашним арестом

В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками, в которую входили украинец и два гражданина Польши.

Реклама

Об этом пишет "Польское радио".

Правоохранители обнаружили более 2 кг амфетамина, стоимость которого на черном рынке составляет почти 85 тысяч злотых (более 19 тысяч евро). Кроме того, в день задержания, в результате обыска рабочих мест мужчин обнаружено несколько граммов амфетамина, марихуаны, гашиша и несколько таблеток MDMA.

Один из задержанных поляков арестован. Кроме того, арест наложен и на его имущество на сумму 30 тысяч злотых (почти 7 тысяч евро). Второму поляку предъявлены обвинения в хранении наркотиков. К гражданину Украины применили залог на сумму 5 тысяч злотых (1,14 тысячи евро) и надзор полиции.

В тренде
Взрывчаткой в Бейруте оказался груз с судна российского бизнесмена

Накануне в Варшаве на пляже возле Национального стадиона задержали украинца, который разгуливал в окровавленной одежде с ножом в руке и угрожал отдыхающим.

Реклама

Напомним также, что в декабре на востоке Польши был арестован гражданин Украины, которого заподозрили в подготовке теракта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

торговля Польша украинцы кокаин опиаты украинцы в Польше
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

24-летний мужчина
24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давностиFun
"Для нас роль России понятна": в ЕС ответили на циничное заявление Кремля по ДонбассуПолитика
Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранились
Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранилисьFun
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция Киева
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция КиеваПолитика
Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото
Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фотоFun
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причина
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять