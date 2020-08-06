В Польше задержали украинца: что произошло

В данный момент он находится под домашним арестом

В Польше служащие Силезского отделения Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками, в которую входили украинец и два гражданина Польши.

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Об этом пишет "Польское радио".

Правоохранители обнаружили более 2 кг амфетамина, стоимость которого на черном рынке составляет почти 85 тысяч злотых (более 19 тысяч евро). Кроме того, в день задержания, в результате обыска рабочих мест мужчин обнаружено несколько граммов амфетамина, марихуаны, гашиша и несколько таблеток MDMA.

Один из задержанных поляков арестован. Кроме того, арест наложен и на его имущество на сумму 30 тысяч злотых (почти 7 тысяч евро). Второму поляку предъявлены обвинения в хранении наркотиков. К гражданину Украины применили залог на сумму 5 тысяч злотых (1,14 тысячи евро) и надзор полиции.

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Накануне в Варшаве на пляже возле Национального стадиона задержали украинца, который разгуливал в окровавленной одежде с ножом в руке и угрожал отдыхающим.

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Напомним также, что в декабре на востоке Польши был арестован гражданин Украины, которого заподозрили в подготовке теракта.

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