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Украинец угрожал терактом на выборах президента Польше

13 июля, 11:54

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Гражданину Украину грозит до восьми лет тюрьмы за ложное минирование

В Польше, где в прошлом году уже задержали группу украинцев за угрозы совершить взрыв, был арестован еще один гражданин нашей страны который угрожал совершить теракт на местных президентских выборах.

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Как сообщает РАР, 46-летнего мужчину задержали 12 июля после того, как он позвонил в полицию и пригрозил подложить взрывчатку возле избирательного участка в гмине Слупя Конецка, расположенной в Свентокшиском воеводстве на юге страны, если к нему не приедет участковый полицейский.

Прибывшие копы обнаружили, что гражданин Украины находится в состоянии алкогольного опьянения – в его организме оказалось три промилле алкоголя.

В ходе обысков в доме и окрестностях, где проживал украинец, никаких взрывоопасных предметов полицейские не нашли. Несмотря на это, за ложное сообщение о минировании обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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В польской полиции отметили, что в день выборов произошло еще несколько мелких инцидентов, что, впрочем, не повлияло на результат голосования. Как мы уже сообщали, по результатам обработки избирательных протоколов с участков, действующий президент Анджей Дуда победил на выборах президента своего оппонента Рафала Тшасковского с минимальным отрывом – 51,21% против 48,79%.

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Напомним также, что в декабре на востоке Польши был арестован гражданин Украины, которого заподозрили в подготовке теракта.

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