В Польше задержали украинца, которого искали за двойное убийство

Мужчину задержали непосредственно в рейсовом автобусе, который направлялся из Праги в Киев

/ Фото: Flickr

В Польше, где ранее были арестованы трое украинцев за попытку вскрыть банкомат, в рейсовом автобусе задержали украинца, которого искали за двойное убийство. 32-летнего гражданина Украины задержали в пункте пропуска в Корчевой. Сообщает Yavp.pl со ссылкой на Бещадский отдел пограничной службы Польши.

Мужчину задержали непосредственно в рейсовом автобусе, который направлялся из Праги в Киев.

Во время контроля пограничники обнаружили, что украинец занесен в базу лиц, на арест которых выдали Европейский ордер (ENA). В частности, в Чехии был объявлен в розыск за убийство двух человек, совершенное всего-навсего 1 день назад.

Реклама

Мужчина не ожидал, что его разоблачат, поэтому был удивлен своим задержанием и не оказывал никакого сопротивления. Сейчас его дальнейшую судьбу решает прокуратура в Перемышле. Скорее всего, украинца экстрадируют в Чехию, где он будет отвечать за совершенное тяжкое преступление.

В тренде В США объяснили, почему хотят ограничить объемы российского газа в Европе

Напомним, в Польше задержали двух украинцев и украинку за угрозы совершить теракт во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Когда они объяснили, что пошутили, их освободили.

Кроме того, ранее в Лодзинском воеводстве совершили жуткую находку – в холодильной камере обнаружили тела двух жителей Тернопольской области Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама