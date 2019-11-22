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В Польше задержали украинца, которого искали за двойное убийство

22 ноября, 10:48

Мужчину задержали непосредственно в рейсовом автобусе, который направлялся из Праги в Киев

/ Фото: Flickr

В Польше, где ранее были арестованы трое украинцев за попытку вскрыть банкомат, в рейсовом автобусе задержали украинца, которого искали за двойное убийство. 32-летнего гражданина Украины задержали в пункте пропуска в Корчевой. Сообщает Yavp.pl со ссылкой на Бещадский отдел пограничной службы Польши.

Мужчину задержали непосредственно в рейсовом автобусе, который направлялся из Праги в Киев.

Во время контроля пограничники обнаружили, что украинец занесен в базу лиц, на арест которых выдали Европейский ордер (ENA). В частности, в Чехии был объявлен в розыск за убийство двух человек, совершенное всего-навсего 1 день назад.

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Мужчина не ожидал, что его разоблачат, поэтому был удивлен своим задержанием и не оказывал никакого сопротивления. Сейчас его дальнейшую судьбу решает прокуратура в Перемышле. Скорее всего, украинца экстрадируют в Чехию, где он будет отвечать за совершенное тяжкое преступление.

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Напомним, в Польше задержали двух украинцев и украинку за угрозы совершить теракт во время проходивших в Варшаве памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Когда они объяснили, что пошутили, их освободили.

Кроме того, ранее в Лодзинском воеводстве совершили жуткую находку – в холодильной камере обнаружили тела двух жителей Тернопольской области Украины.

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Польша украинцы убийство

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