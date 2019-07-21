Португалия охвачена огнем: центр страны пылает (фото, видео)

Подгоняемая сухим жарким ветром стихия уничтожает все на своем пути в центре Португалии

























Пока в Оренбургской области России прилагают максимальные усилия для локализации множества очагов возгорания в лесах и полях, сухая, жаркая и ветреная погода привела к тому, что центральную Португалию тоже охватили масштабные лесные пожары.

Как пишет Pais, для борьбы с огнем, который 20 июля разгорелся примерно в 200 километрах от Лиссабона, были задействованы 1100 пожарных, 360 единиц техники, 11 вертолетов и самолетов. На подъездных дорогах дежурят военные.

Жителей одной из деревень эвакуировали.

Видео: Reuters

На данный момент известно о двух десятках потерпевших: восьми пожарных и 12 гражданских. Все они были госпитализированы.

21 июля в пяти регионах центральной и южной Португалии была объявлена максимальный уровень пожарной опасности.

Напомним, что в конце июня, когда во Франции царила рекордно высокая температура, в департаменте Гар на юге страны также разгорелся крупный лесной пожар, для борьбы с которым была задействована специальная авиация. Было выявлено по меньшей мере 20 очагов пожара. Условия осложнялись тем, что в это время температура воздуха составляла 44 градуса по Цельсию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Португалия охвачена огнем: центр страны пылает (фото, видео)". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"