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Португалия охвачена огнем: центр страны пылает (фото, видео)

21 июля, 18:38

Подгоняемая сухим жарким ветром стихия уничтожает все на своем пути в центре Португалии

Пока в Оренбургской области России прилагают максимальные усилия для локализации множества очагов возгорания в лесах и полях, сухая, жаркая и ветреная погода привела к тому, что центральную Португалию тоже охватили масштабные лесные пожары.

Как пишет Pais, для борьбы с огнем, который 20 июля разгорелся примерно в 200 километрах от Лиссабона, были задействованы 1100 пожарных, 360 единиц техники, 11 вертолетов и самолетов. На подъездных дорогах дежурят военные.

Жителей одной из деревень эвакуировали.


Видео: Reuters

На данный момент известно о двух десятках потерпевших: восьми пожарных и 12 гражданских. Все они были госпитализированы.

21 июля в пяти регионах центральной и южной Португалии была объявлена максимальный уровень пожарной опасности.

Напомним, что в конце июня, когда во Франции царила рекордно высокая температура, в департаменте Гар на юге страны также разгорелся крупный лесной пожар, для борьбы с которым была задействована специальная авиация. Было выявлено по меньшей мере 20 очагов пожара. Условия осложнялись тем, что в это время температура воздуха составляла 44 градуса по Цельсию.

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Тег Португалия, пожар, огонь, лесной пожар

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