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Масштабный лесной пожар в России: огонь охватил десятки тысяч гектар

21 июля, 12:34

Возгорание распространилось благодаря сухой, жаркой погодой и порывистому ветру

Пока в российской Сибири продолжают подсчитывать жертв крупнейшего наводнения в истории Иркутской области, в Оренбургской области случились ряд лесных и степных пожаров, охвативших огромную территорию.

Усиленное сухой, жаркой погодой и порывистым ветром возгорание началось еще 19 июля, но погасить его не удалось и по сегодня.

"В настоящее время площадь, пройденная огнем, составляет 50 000 га, произведена ликвидация открытого горения на площади 25 га", – сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций РФ 21 июля.

В настоящее время наблюдается 15 очагов горения, который были присвоены 4 и 5 ранги сложности.

Тушением огня занимаются более 180 человек и 56 единиц техники. Спасатели также привлекли специальную авиацию: вертолет Ми-8 и два самолета Ил-76, который совокупно сбросили на горящую область более 270 тонн воды.

На данный момент, как утверждают спасатели, угрозы населенным пунктам огонь не представляет.

Напомним, ранее в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток России. В огне оказались почти 10 тыс. гектаров земли в Хабаровском крае.


Кроме того, сообщалось о пожаре, который случился на одной из московских ТЭЦ ранее в этом месяце.


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Тег Россия, пожар, лесной пожар, оренбург

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