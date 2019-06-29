Из-за аномальной жары на юге Франции вспыхнули лесные пожары

430 пожарных Гарда мобилизованы для борьбы с этими возгораниями

Фото: REUTERS/Rafael Marchante.

Экстренные службы департамента Гар на юге Франции борются с лесными пожарами на фоне установившейся в этой местности рекордной жары.

430 пожарных Гарда мобилизованы для борьбы с этими возгораниями. Наземным службам помогают шесть пожарных самолетов. Согласно последним данным, два сотрудника пожарно-спасательной службы пострадали в ходе операций.

Было выявлено по меньшей мере 20 очагов пожара. Условия осложнялись тем, что в это время температура воздуха составляла 44 градуса по Цельсию.

В пятницу департамент Гар стал местом сразу нескольких исторических температурных рекордов. Согласно данным метеорологической службы Meteo France, в городе Галларг-ле-Монтюё термометры показали 45,9 градусов. Часом ранее в городе Вильвьей была зарегистрирована температура 45,4 градуса, а в Ниме — 44,4 градуса. Предыдущий национальный рекорд (44,1 градус) был установлен в городе Конкейрак на юге страны 12 августа 2003 года.

Жаркая погода установилась с начала недели в центральной Франции, а затем и на всей территории страны. В четверг государственная метеослужба Meteo Franc ввела высший красный уровень тревоги в связи с жарой в четырех департаментах на юге страны. Речь идет о Эро, Воклюзе, Буш-дю-Рон и Гаре. Еще в 75 департаментах из 94 сохраняется повышенный уровень опасности — оранжевый. В связи с аномальной жарой закрыты более 200 школ, а экзамены перенесены на начало июля.

























Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что пятничная жара может убить тысячи людей в Европе. Температура в Западной Европе поднимется до +45 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, это выше нормы на 11-17 градусов. Во Франции из-жары уже ввели оранжевый, наивысший уровень угрозы, там закрыли школы и детские сады. Сложнее всего пережить духоту будет пожилым людям и бездомным.

"Сегодня" уже сообщали, что этим летом жара в Европе бьет температурные рекорды. Германия, Польша и Чехия зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений. Метеорологи утверждают, что жара на континенте вызвана волной пустынного жаркого воздуха из северной Африки.

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