В Португалии украинцы выступили в защиту крымскотатарского народа и пленных моряков
Флаг крымско-татарского народа передают из страны в страну
В Лиссабоне украинская община организовала акцию "Объединенные флагом" в поддержку крымских татар и пленных украинских моряков.
Как рассказала украинская активистка, журналистка Оксана Максимишин-Корабель, в центре столицы Португалии участники акции развернули большое полотнище крымско-татарского флага, на котором желающие оставляли свои пожелания крымским татарам в оккупированном Россией Крыму.
Участники акции объясняли прохожим и иностранцам, почему собрались и пели "Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни".
"Крым – это Украина!", – напомнила участница акции, представительница крымских татар Эмине Шихаметова.
Участники с плакатами с надписью: "Stop Putin! Stop war!" требовали от мирового сообщества активнее влиять на Москву, чтобы вызволить украинцев из плена. Потом они направились к реке Тежу и пустили бумажные кораблики желтого и синего цветов.
Акция "Объединенные флагом" началась в Киеве в октябре 2018 года. С тех пор флаг крымскотатарского народа побывал в Австралии, Америке и теперь путешествует по Европе. В Португалию флаг передали из Великобритании. Планируют, что знамя побывает в 27 странах. А вернется флаг назад в Украину накануне 26 июня – в День крымскотатарского флага. Тогда в Киеве соберутся координаторы акции изо всех стран.
Напомним, что в 2018 годув США прошла акция с требованием освободить пленных украинских моряков.У туристического порта 24 активиста надели условные кандалы и фуражки ВМС, символизируя незаконно удерживаемых моряков.
Также,в канадском городе Дофин снова состоялась "Украинская ночь"– так представители украинской диаспоры называют хоккейный матч, когда местная команда выходит на лед в форме с украинской символикой. На этот раз в экипировке, стилизованной под вышиванки, сыграла юниорская команда Parkland Rangers.
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