В Праге арестовали лидера сирийских курдов Салеха Муслима. Арест прошел по требованию Турции, сообщает агентство Reuters.

Салех Муслим был сопредседателем курдской Партии демократического единства (PYD), которая является главной политической силой коалиции, управляющей Сирийским Курдистаном – автономным регионом на севере Сирии.

Анкара рассматривает Партию демократического единства и созданные ею Отряды народной самообороны (YPG) сирийской веткой запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK). Последняя годами борется на территории Турции за автономию и считается Анкарой террористической группой.

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В заявлении коалиции сирийских курдов TEV-DEM, членом которой является Муслим, говорится, что он был задержан в субботу. Турция выдала международный ордер на его арест. "Мы осуждаем эти незаконные действия", – говорится в заявлении.

Ранее в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG).

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Также Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы к воздержанию от западных союзников.