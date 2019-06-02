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В проливе Ла-Манш задержали более семи десятков мигрантов

2 июня, 17:01

Задержанные пытались добраться до Великобритании

Фото: BBC

Пограничники Британии и Франции задержали в проливе Ла-Манш, над которым ранее пропал самолет с известным футболистом, восемь лодок с мигрантами, на которых находилось 74 человека. Люди пытались добраться до Великобритании. Об этом сообщает ВВС.

Депутата парламента от Дувра Чарли Элфик говорит, это "рекордное количество лодок за один день".

"Это вызывает глубокую обеспокоенность, и я регулярно получаю обновления", – сказал министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

"Те, кто решается совершить это опасное путешествие по одному из самых оживленных морских путей в мире, подвергают свою жизнь серьезной опасности – и я буду продолжать делать все возможное, чтобы остановить их", – добавил министр.

Напомним, ранее жительница Донецка пыталась подкупить пограничников, чтобы провезти ботокс на 250 000 гривен. Цель перевозки такого количества "багажа" гражданка пояснила планированием использовать это в своем косметологическом салоне.

Кроме этого, в Волынской области пограничники изъяли контрабандные медикаменты на сумму в 250 тысяч гривен. Спрятанный груз медпрепаратов был обнаружен на пункте пропуска "Пища" на границе с Беларусью. Стражи границы нашли спрятанное в пустотах задних дверей и под обшивкой салона.


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Тег пограничники, ла-манш, задержали, пролив

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Источник:

ВВС

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