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Жительница Донецка пыталась подкупить пограничников, чтобы провезти ботокс на 250 000 гривен

Сегодня, 22:43

Цель перевозки такого количества «багажа» гражданка пояснила планированием использовать это в своем косметологическом салоне

Жительница Донецка пыталась подкупить пограничников, чтобы провезти ботокс на 250 000 гривен Донбасс Цель перевозки такого количества «багажа» гражданка пояснила планированием использовать это в своем косметологическом салоне

На КПВВ в Донецкой области женщина пыталась подкупить пограничников для перевозки на временно оккупированную территорию товаров на четверть миллиона гривен. 

Подразделения Объединенных сил, выполняющих задачи на контрольных пунктах въезда-выезда, во исполнение распоряжения командующего объединенных сил, перекрывают пути незаконного обогащения дельцов, которые постоянно совершают попытки незаконного перемещения товаров через линию разграничения, – говорится в сообщении ООС.

Так, на КПВВ "Новотроицкое" для оформления на выезд на временно оккупированную территорию Украины прибыл автомобиль, где в качестве пассажира следовала 52-летняя гражданка Украины, жительница Донецка.

Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителей ГФС, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, у женщины в личных вещах было обнаружено большое количество медицинских и косметологических препаратов в ассортименте. Цель перевозки такого количества "багажа" гражданка пояснила планированием использовать это в своем косметологическом салоне.

Поняв, что ей не удастся наладить "процедуры ботокса" на оккупированной территории, жительница Донецка попыталась "договориться" с правоохранителями за непривлечение к административной ответственности и возможности перемещения указанных товарно-материальных ценностей через линию разграничения, и предложила взятку в 150 евро. Гражданку предупредили об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностному лицу и задокументировали все ее неправомерные действия.

Препараты, общей стоимостью почти 250 000 гривен, изъяты, а сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" направлено в Национальную полицию Украины для принятия соответствующего правового решения.

Ранее мы писали, что на Донбассе умер пенсионер, ехавший на подконтрольную Украине территорию. Тело умершего мужчины сняли с автобуса на КПВВ в Майорске.

Напомним, на границе с Польшей задержали автомобиль иностранца, "набитый" запчастями к самолету. Мужчина возвращался из Украины в одну из европейских стран через пункт пропуска "Краковец".

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Тег взятка, пограничники, граница, кпвв

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