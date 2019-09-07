В работе "Википедии" произошел масштабный сбой

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Италии, Испании, Греции и Украины

/ Фото: Pixabay

В ночь на субботу во многих странах мира наблюдались сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия". Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего о проблемах в работе сообщают пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Италии, Испании, Греции, Польши, Франции, Венгрии, Румынии, Сербии, Украины, а также России. Больше всего жалоб поступало на сайт Downdetector из Лондона и Москвы. Меньшие по масштабам проблемы с доступом к интернет-энциклопедии наблюдались в США и Израиле.

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Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с работой сайта (95%) и авторизацией (5%).

Напомним, накануне пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook.

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Как известно,Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны. Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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