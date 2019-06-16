В Риме решили штрафовать полуголых мужчин

Нарушителям, которые решат снять футболку, придется заплатить 450 евро

Следом за введенным в прошлом году запретом на купание в римских фонтанах, муниципалитет итальянской столицы ввел штрафы для мужчин, которые любят ходить с голым торсом.

Так, несмотря на летнюю жару, городские власти запретили разгуливать по местным улицам без футболки или рубашки.

Кроме этого, в некоторых местах туристам теперь придется носить свои чемоданы вручную – катить их на колесиках по древним лестницам, признанным памятниками архитектуры, теперь тоже запрещено. В мэрии решили, что это портит историческое наследие.

За нарушение римский горсовет ввел огромные штрафы – 450 евро. В переводе на украинские деньги – это почти 13,5 тысяч гривен.

Кроме того, как мы уже писали, римские власти решили бороться с назойливыми уличными артистами, которые зачастую попросту не дают туристам прохода, предлагая сфотографироваться и запретили разгуливать по городским улицам в наряде центуриона – военачальника времен Древнего Рима.

Также сообщалось, что руководство итальянского острова Капри собирается ввести жесткие меры борьбы с загрязнением окружающей среды - любой турист, которого поймают за использованием пластиковых пакетов, тарелок или столовых приборов, будет вынужден заплатить 500 евро штрафа.

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