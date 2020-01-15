В Риме ввели новый запрет для туристов

Магниты возле самых известных достопримечательностей города теперь не купить

/ Фото: Pixabay

В Риме, где мужчинам в прошлом году запретили ходить с голым торсом, ввели новый запрет, который не может не расстроить туристов.

Как сообщает Express, в рамках борьбы с "овертуризмом" власти Вечного города запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей.

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В частности, не удастся полакомиться хот-догами и другим стритфудом, а также купить магнит или фигурку Колизея у Испанской лестницы, Пантеона, а также фонтанов Треви и Пьяцца Навона.

Издание отмечает, что в Италии сувениры в среднем стоят дешевле, чем в других странах Западной Европы, и пользуются большим спросом у туристов.

"Владельцам сувенирных лавок предложили альтернативные точки продаж, но многие из них недовольны новым законом, поскольку "работали легально и предоставляли туристам нужный им сервис", – отмечает газета.

Напомним, что прошлым летом туристу из Нидерландов выписали штраф 550 евро за то, что он собрать мелочь со дна известного фонтана в центре итальянской столицы.

Кроме того, римские власти решили бороться с назойливыми уличными артистами, которые зачастую попросту не дают туристам прохода, предлагая сфотографироваться, и запретили разгуливать по городским улицам в наряде центуриона – военачальника времен Древнего Рима.

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