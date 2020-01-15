Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

В Риме ввели новый запрет для туристов

15 января, 04:41

Магниты возле самых известных достопримечательностей города теперь не купить

/ Фото: Pixabay

В Риме, где мужчинам в прошлом году запретили ходить с голым торсом, ввели новый запрет, который не может не расстроить туристов.

Как сообщает Express, в рамках борьбы с "овертуризмом" власти Вечного города запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей.

Читайте также: Что нельзя делать в Риме: появились новые ограничения для туристов

Реклама

В частности, не удастся полакомиться хот-догами и другим стритфудом, а также купить магнит или фигурку Колизея у Испанской лестницы, Пантеона, а также фонтанов Треви и Пьяцца Навона.

Издание отмечает, что в Италии сувениры в среднем стоят дешевле, чем в других странах Западной Европы, и пользуются большим спросом у туристов.

В тренде
Ближний Восток на пороге новой войны, а в лесных пожарах массово гибнут звери: главные новости мира
В лесных пожарах на Пятом континенте массово гибнут животные и птицы

"Владельцам сувенирных лавок предложили альтернативные точки продаж, но многие из них недовольны новым законом, поскольку "работали легально и предоставляли туристам нужный им сервис", – отмечает газета.

Напомним, что прошлым летом туристу из Нидерландов выписали штраф 550 евро за то, что он собрать мелочь со дна известного фонтана в центре итальянской столицы.

Кроме того, римские власти решили бороться с назойливыми уличными артистами, которые зачастую попросту не дают туристам прохода, предлагая сфотографироваться, и запретили разгуливать по городским улицам в наряде центуриона – военачальника времен Древнего Рима.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Италия путешествия Рим сувениры фастфуд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
По продолжению
По продолжению "Северного потока – 2" в Европе пустили российский газЭкономика
Столтенберг рассказал, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно
Столтенберг рассказал, что решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельноСША
В Испании спасли попавших в секс-рабство заробитчанок из Украины
В Испании спасли попавших в секс-рабство заробитчанок из УкраиныЕвросоюз
"Неописуемая катастрофа": реакция мира на крушение украинского самолета в ИранеПолитика
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФ
Президент Эстонии вернула крымское шампанское, которое получила в дар от РФПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...