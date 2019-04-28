В районе крупнейшего аэропорта Лондона начался масштабный пожар, слышны взрывы

Вокруг аэродрома видны густые клубы дыма











Вблизи лондонского аэропорта Хитроу вспыхнул сильный пожар, перед его возникновением прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Бригады пожарных ведут борьбу с огнем на старой угольной шахте у аэропорта Хитроу на фоне сообщений о нескольких громких взрывов", – говорится в сообщении.

Вокруг аэродрома видны густые клубы дыма.

Как отмечается, десять пожарных машин и около 70 пожарных были задействованы в тушении пожара.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает.

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