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В районе крупнейшего аэропорта Лондона начался масштабный пожар, слышны взрывы

28 апреля, 22:01

Вокруг аэродрома видны густые клубы дыма

Вблизи лондонского аэропорта Хитроу вспыхнул сильный пожар, перед его возникновением прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Бригады пожарных ведут борьбу с огнем на старой угольной шахте у аэропорта Хитроу на фоне сообщений о нескольких громких взрывов", – говорится в сообщении.

Вокруг аэродрома видны густые клубы дыма.

Как отмечается, десять пожарных машин и около 70 пожарных были задействованы в тушении пожара.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник, 15 апреля, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие 5-6 лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает. 


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Тег пожар, Лондон, взрыв, шахта, хитроу

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