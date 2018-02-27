В Румынии из-за сильного холода умерли три человека

Сегодня, 16:45

Транспортная система работает с перебоями, десятки дорог в стране заблокированы


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Из-за сильных снегопадов в Румынии заблокированы дороги, сообщается о гибели не менее трех человек.

Об этом сообщает Associated Press.

После сильных ночных снегопадов власти решили закрыть десятки дорог на юге и востоке страны. Некоторые водители оказались в снежной блокаде и были вынуждены провести ночь в своих авто.

Три человека погибли из-за непогоды. 65-летний мужчина замерз за пределами своего дома на севере Румынии. 83-летняя женщина потеряла сознание на улице. Проведя некоторое время под снегом, вскоре она умерла в больнице.

Еще одну 74-летнюю женщину нашли без сознания в полуразрушенном доме в городе Галац на востоке страны. Позже она скончалась в больнице от переохлаждения.

В столице Румынии, Бухаресте, школы останутся закрытыми до конца недели. 

Напомним, на территории ряда стран Западной и Южной Европы из Сибири бушует холодный циклон, который принес морозы и сильные снегопады.

Ранее по данным национальной полиции Польши, количество смертей от переохлаждения возросло до 58 человек этой зимой. В основном насмерть замерзают бездомные или же люди в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. 
Румыния, холод, обморожение, морозы, холода

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