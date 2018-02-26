По Европе ударил циклон из Сибири

Рим засыпало снегом, полутораметровые сугробы на Балканах и поврежденная железная дорога в Румынии

Южную Европу накрыл циклон из Сибири. Рим засыпало снегом, на Балканах – порывы сильного ветра и сугробы высотой в полтора метра.

На Балканах мороз -10 градусов и сильные порывы ураганного ветра. Военнослужащие расчищают дороги.

"Все, кто способен помочь – правительство, власть, хорватская армия – находятся в состоянии готовности. Обращаюсь также к гражданам: присмотрите за своими старыми соседями и помогайте друг другу из чувства человечности" – сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович

В Румынии и Италии школьники рады – из-за погодных условий отменили занятия в школах. Румынская железная дорога отложила рейсы 37 поездов из-за повреждений и погодных условий.

Стихия не обошла даже солнечную Италию – в Риме слой снега достигает лишь нескольких сантиметров, но и это для города – редкость. Последний раз такое видели шесть лет назад.

Но несмотря на закрытие школ мэрией, горожане – радуются. И в совершенно новом образе появились святые отцы: в Ватикане священники с удовольствием играли в снежки.

Напомним, по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами. Метеорологический условия будут очень тяжелыми.

Ранее сообщалось о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды.