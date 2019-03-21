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В Румынии мэр оставил полгорода без света и интернета, перерезав провода

Сегодня, 03:24

Операторы связи не отреагировали на просьбу градоначальника переместить их под землю

Фото: Pixabay
В Румынии мэр оставил полгорода без света и интернета, перерезав провода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2e7/75e/5c92e775e2388.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2e7/75e/5c92e775e2388.jpg Евросоюз Операторы связи не отреагировали на просьбу градоначальника переместить их под землю

Мэр румынского города Тимишоары Николае Робу перерезал уличные телевизионные и Интернет-кабели после того, как операторы связи не отреагировали на его просьбу переместить их под землю.

Об этом сообщает Romania Insider.

Согласно решению городского совета от 2009 года, поставщики услуг телевидения, Интернета и телефонии должны размещать все коммуникационные кабели под землей. В связи с этим, мэр Робу приказал обрезать провода, которые висели на улице на столбах, часть из них он перерезал сам.

В результате жители и компании практически во всем центральном районе города остались без Интернета и телевидения.

"Мы сделали объявление некоторое время назад, мы снова и снова уведомляли, что наступит момент, когда мы перережем провода...Я очень сожалею о гражданах, потому что они не виноваты. Виноваты провайдеры, они не уважают своих клиентов", – заявил Николае Робу.

В мэрии пообещали проводить подобные кампании и в других частях города.

Между тем, 7 марта Госдума РФ приняла закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от "всемирной паутины". Также в России ввели наказание за фейки в интернете. В случае публикации недостоверной информации, российские контролирующие органы будут наказывать и штрафами и блокировкой доступа к интернет-ресурсу.

В связи с законодательными новшествами Россию охватили протесты из-за превращения интернета в "Путиннет". Десятки тысяч россиян вышли на митинги накануне за свободный интернет, не обошлось без задержаний. Только в Москве, по информации ОВД-инфо, в участки полиции попали около тридцати человек.

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Тег интернет, Румыния, свет, мэр, электричество, провайдеры

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