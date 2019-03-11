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Россию охватили протесты из-за превращения интернета в "Путиннет"

Сегодня, 13:30

В России начались протесты из-за намерений властей ограничить доступ к сети интернет в стране

Россию охватили протесты из-за превращения интернета в "Путиннет" Россия В России начались протесты из-за намерений властей ограничить доступ к сети интернет в стране

Десятки тысяч россиян вышли на митинги накануне за свободный интернет, не обошлось без задержаний. Только в Москве, по информации ОВД-инфо, в участки полиции попали около тридцати человек.

Объявили вне закона воздушные шарики и сорвали плакат на сцене – именно так начинался протест против блокирования свободного интернета в Москве.

Арестовали всех, кто держал шарик – в целом, порядка трех десятков человек. Всех участников акции на проспекте Сахарова тщательно проверяли еще перед входом на площадь.

"Сначала думаешь, что ничего у них не получится. А потом один законопроект примут, другой и становится страшно. Люди должны знать, что хотят так ограничить свободу слова", – сетует участница протеста Алиса.

"Я не готов отказываться от интернета, от анонимности и возможности высказывать свое мнение в интернете", – говорит другой протестующий по имени Руслан.

Протест поддержали оппозиционные политики, общественные деятели и активисты. Аналогичные акции прошли также в Санкт-Петербурге и Воронеже. На выступлениях звучали призывы "Русские достойны свободы" и "Великой России – свободный интернет".

"Хотелось бы, чтобы этот митинг послужил толчком к пониманию властью своего народа. То, что происходит сейчас, для меня лично очень печально", – утверждает Александр, который тоже пришел на демонстрацию.

Протесты начались из-за намерений российских властей ограничить доступ к сети Интернет в стране. 12 февраля документ уже прошел первое чтение в Госдуме.

Напомним, что в январе в Москве, Санкт Петербурге и еще нескольких городах России прошли десятки митингов против политических преследований.

Мы также писали о массовых протестах против пенсионной реформы., которые прошли в России осенью. В результате сотни человек были задержаны службами правопорядка.

Кроме того, как уже сообщалось, треть россиян считает, что в их городах могут пройти протесты по социальным причинам – то есть против падения уровня жизни либо в защиту своих прав, однако участвовать в них готов лишь каждый четвертый.

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Тег Россия, интернет, москва, цензура, протест, митинг, акция протеста, демонстрация

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