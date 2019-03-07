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В России ввели наказание за фейки в интернете

Сегодня, 11:01

Российские контролирующие органы будут наказывать и штрафами, и блокировкой доступа к интернет-ресурсу

Фото: Pixabay
В России ввели наказание за фейки в интернете //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0dd/599/5c80dd599a45e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0dd/599/5c80dd599a45e.jpg Россия Российские контролирующие органы будут наказывать и штрафами, и блокировкой доступа к интернет-ресурсу

Государственная Дума РФ приняла закон, которым устанавливается наказание за размещение недостоверных публикаций в интернете. Минимальное наказание для российских граждан – от 30 до 100 тысяч рублей, сообщается на сайте российского парламента.

В случае выявление в интернет-СМИ сообщения, которое определено контролирующими органами как фейковое, Роскомнадзор обращается к руководству редакции интернет-издания, после чего оно должно незамедлительно указанную информацию удалить. В случае же, если редакция незамедлительно не удалила, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

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За первое распространение информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф может составить:

  • для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (за повторное нарушение 100 тыс. до 300 тыс. рублей)
  • для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей (от 600 тыс. до 900 тыс. рублей);
  • для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (от 1 млн до 1,5 млн рублей).

В Госдуме отметили, что критерии опасности, вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством надзорного ведомства исходя из новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными тяжкими последствиями.

В то же время за репосты публикаций в интернете "фейков" наказывать не будут.

Напомним, в феврале в первом чтении был принят законопроект об автономной работе российского сегмента интернета. Депутаты Госдумы хотят изолировать в России интернет. Реализация проекта может обойтись в 20 млрд рублей.

Месяц назад в докладе международной правозащитной группы "Агора" сообщалось, что в России резко ухудшилась свобода интернета. Только в 2018 году зарегистрировано почти 663 тыс. фактов ограничения свободы интернета.

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Тег Россия, интернет, новости, штрафы, Госдума РФ, фейки

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