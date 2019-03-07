В России ввели наказание за фейки в интернете
Российские контролирующие органы будут наказывать и штрафами, и блокировкой доступа к интернет-ресурсу
Государственная Дума РФ приняла закон, которым устанавливается наказание за размещение недостоверных публикаций в интернете. Минимальное наказание для российских граждан – от 30 до 100 тысяч рублей, сообщается на сайте российского парламента.
В случае выявление в интернет-СМИ сообщения, которое определено контролирующими органами как фейковое, Роскомнадзор обращается к руководству редакции интернет-издания, после чего оно должно незамедлительно указанную информацию удалить. В случае же, если редакция незамедлительно не удалила, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию.
В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.
За первое распространение информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф может составить:
- для граждан от 30 тыс. до 100 тыс. рублей (за повторное нарушение 100 тыс. до 300 тыс. рублей)
- для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей (от 600 тыс. до 900 тыс. рублей);
- для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (от 1 млн до 1,5 млн рублей).
В Госдуме отметили, что критерии опасности, вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством надзорного ведомства исходя из новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными тяжкими последствиями.
В то же время за репосты публикаций в интернете "фейков" наказывать не будут.
Напомним, в феврале в первом чтении был принят законопроект об автономной работе российского сегмента интернета. Депутаты Госдумы хотят изолировать в России интернет. Реализация проекта может обойтись в 20 млрд рублей.
Месяц назад в докладе международной правозащитной группы "Агора" сообщалось, что в России резко ухудшилась свобода интернета. Только в 2018 году зарегистрировано почти 663 тыс. фактов ограничения свободы интернета.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В России ввели наказание за фейки в интернете". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США заблокировали российской "фабрике троллей" доступ к интернету – СМИ
Эта атака была первой частью американской наступательной кибер-кампании против России
На Донбассе Россия снова разгоняет фейк о ВСУ и готовит боевиков к "техногенной угрозе"
Оккупанты сеют антиукраинские настроения на оккупированных территориях и для усиления эффекта начали учения "спасателей"