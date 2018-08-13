В Румынии не утихают антиправительственные протесты

Сегодня, 12:17

Люди требуют отставки правительства, которое обвиняют в тотальной коррупции


Масштабные антиправительственные протесты не утихают в Румынии. 15 тысяч человек – вышли накануне на улицы Бухареста. Требуют отставки правительства, которое обвиняют в тотальной коррупции.

Ранее парламент принял изменения, которые смягчают наказание за должностные преступления. Митинги продолжаютсяс пятницы. В первый же день – полиция жестоко разогнала протестующих. Пострадали почти полтысячи человек. И несмотря на это – уже на следующий день на митинг собрались снова.

Напомним, во время антиправительственного протеста в столице Румынии пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции, транслировавшейся в прямом эфире, представитель Румынской жандармерии Мариус Милитару.

70 человек из 452, в том числе 11 жандармов, были госпитализированы.

Помимо этого, президент Румынии Йоханнис осудил непропорциональный характер действий сил правопорядка. Президент Румынии также требует у главы МВД срочных объяснений по поводу событий на площади Победы.
Румыния, коррупция, протесты, митинг
Источник:

"Сегодня"

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