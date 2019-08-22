В секунду потерял сто метров высоты: Пассажиры самолета травмировались из-за жуткой турбулентности

Самолет / Фото: Depositphotos

Четырнадцать человек получили легкие травмы, когда рейс, выполняла компания Evelop с Маврикия в испанскую столицу Мадрид, попал в сильную турбулентность. Об этом передает The Local.

Самолет Airbus 330 успешно приземлился в аэропорту Мадрида во вторник ночью после того, как попал в 15-секундную турбулентность в воздухе, что привело к резкому снижению самолета на 100 метров.

Четырнадцать человек получили синяки и были доставлены в местные больницы. Их всех выписали в тот же день. Среди пострадавших было три стюардессы, заявили в компании Evelop.

Как мы писали ранее, в результате сильной турбулентности пострадали 32 пассажира рейса компании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Нью Йорк. Сильная тряска началась, когда самолет подлетал к аэропорту Джона Кеннеди. Четверо пассажиров были доставлены в больницу после того, как самолет приземлился. У одного была сломана нога, у других – шишки, ушибы и порезы.

Также смотрите в материале "Сегодня", как "смяло в лепешку" пассажирский самолет во время приземления в Португалии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram