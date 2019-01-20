В Северной Ирландии прогремел взрыв, подозревают экстремистов

Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в организации инцидента

В Северной Ирландии прогремел взрыв, подозревают экстремистов 2019-01-20T20:21:00+02:00 Евросоюз Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в организации инцидента











В городе Лондондерри в субботу вечером, 19 января, произошел взрыв автомобиля, расположенного вблизи здания местного суда.

Полиция получила предупреждение по телефону, после чего сразу начала блокировать обозначенный в нем район. Именно в этот момент раздался взрыв. По данным правоохранителей, пострадавших в результате взрыва нет.

Местная полиция опубликовала на своей странице в микроблоке Тwitter видео момента.

Police release CCTV footage of explosion outside courthouse on Bishops Street in Derry/Londonderry last night. pic.twitter.com/tqzqBdCZnv — PSNI DC&S District (@PSNIDCSDistrict) 20 января 2019 г.

В воскресенье, 20 января, правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в организации теракта.

По словам представителя полиции Марка Хамилтон, подозревают экстремистское формирование "Новая ИРА" – одну из группировок, отколовшуюся от Ирландской Республиканской Армии (ИРА).

Полиция опасается, что восстановление жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия вследствие выхода Великобритании из состава ЕС может вызвать многочисленные нападения экстремистов.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

В свою очередь правительство Великобритании исключает продление механизма выхода из Евросоюза после 29 марта.

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