В Северной Ирландии прогремел взрыв, подозревают экстремистов 2019-01-20T20:21:00+02:00 Евросоюз Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в организации инцидента

В городе Лондондерри в субботу вечером, 19 января, произошел взрыв автомобиля, расположенного вблизи здания местного суда.

Полиция получила предупреждение по телефону, после чего сразу начала блокировать обозначенный в нем район. Именно в этот момент раздался взрыв. По данным правоохранителей, пострадавших в результате взрыва нет.

Местная полиция опубликовала на своей странице в микроблоке Тwitter видео момента.

Police release CCTV footage of explosion outside courthouse on Bishops Street in Derry/Londonderry last night. pic.twitter.com/tqzqBdCZnv