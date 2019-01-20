Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

В Северной Ирландии прогремел взрыв, подозревают экстремистов

Сегодня, 20:21

Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в организации инцидента

В Северной Ирландии прогремел взрыв, подозревают экстремистов Евросоюз Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в организации инцидента

В городе Лондондерри в субботу вечером, 19 января, произошел взрыв автомобиля, расположенного вблизи здания местного суда. 

 

Полиция получила предупреждение по телефону, после чего сразу начала блокировать обозначенный в нем район. Именно в этот момент раздался взрыв. По данным правоохранителей, пострадавших в результате взрыва нет. 

Местная полиция опубликовала на своей странице в микроблоке Тwitter видео момента.

В воскресенье, 20 января, правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в организации теракта.

По словам представителя полиции Марка Хамилтон, подозревают экстремистское формирование "Новая ИРА" – одну из группировок, отколовшуюся от Ирландской Республиканской Армии (ИРА).

Полиция опасается, что восстановление жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия вследствие выхода Великобритании из состава ЕС может вызвать многочисленные нападения экстремистов.

Напомним, вечером 15 января члены британского парламента отказались поддержать ратификацию проекта соглашения с Брюсселем, достигнутого правительством Терезы Мэй и предварительно согласованного с ЕС.

В свою очередь правительство Великобритании исключает продление механизма выхода из Евросоюза после 29 марта.

теракт, взрыв, автомобиль, северная ирландия, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " В Северной Ирландии прогремел взрыв, подозревают экстремистов". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Deutsche Welle

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Северной Ирландии сотни людей жгли флаги Великобритании

16 августа 2018, 17:07

Ряд политиков был крайне возмущен такой акцией

ЕС выдвинул Британии условие по Brexit

9 марта 2018, 11:00

Евросовет надеется избежать пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы