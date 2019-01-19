В Северной Ирландии женщина 17 дней жила с упаковкой таблеток в горле

Женщина не заметила, как проглотила упаковку лекарств целиком

Фото: Pixabay

В Северной Ирландии женщина 17 дней жила с упаковкой таблеток в горле //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/216/7a7/5c42167a71fa3.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/216/7a7/5c42167a71fa3.jpg 2019-01-19T04:16:00+02:00 Евросоюз Женщина не заметила, как проглотила упаковку лекарств целиком

Жительница Белфаста, столицы Северной Ирландии, 17 дней прожила с застрявшей у нее в горле упаковкой обезболивающих таблеток, сообщает BMJ Case Reports.

Как пишет источник, женщина обратилась к врачам с жалобами на боль в горле и дискомфорт при глотании. Она также отметила неприятные ощущения в области шеи и сказала, что симптомы появились после ночного приема обезболивающего препарата.

Осмотр, рентген и эндоскопическое обследование полости носа и носоглотки ничего не показали, поэтому врачи предположили, что пациентка просто поцарапала пищевод при глотании таблеток, и назначили ей соответствующее лечение.

Однако спустя несколько дней женщина снова обратилась к медикам с теми же жалобами, после чего её направили на гастроскопию. В результате специалисты обнаружили блистер с таблетками в верхней части пищевода пациентки. Она случайно проглотила его посреди ночи.

Ей провели операцию по удалению инородного тела, которая прошла успешно.

Источник отмечает, что кусок пластика не создавал проблем при приёме пищи и воды.

"Я понятия не имела, что проглотила это", – призналась пациентка медикам.

Ранее мы писали, что в Бельгии жителям раздают таблетки от радиации. Помня о печально опыте Припяти, правительство страны закупило 4,5 млн таблеток с йодом на случай утечки радиации с АЭС "Дуль" и "Тианж".

Напомним, индианка съела полтора килограмма ювелирных украшений и болтов. Хирург заявил, что желудок индианки был "аномально жестким".

Также сообщалось, что индиец съел шесть килограммов "богатства". Хирурги спасли мужчину после того, как он обратился в больницу из-за боли в животе.

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