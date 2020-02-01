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Вирус-убийца из Китая пробрался еще в одну страну: где обнаружили болезнь

1 февраля, 12:22

Коронавирус подхватил один из туристов

Фото: REUTERS/Francis Kokoroko

Фото: REUTERS/Francis Kokoroko

Смертельно опасный коронавирус из Китаяпробрался в еще одну страну – случай заражения обнаружили в Испании. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

Смертельную болезнь подхватил один из пяти туристов из Германии, который находился на карантине в одной из клиник острова Гомера, входящего в состав Канарских островов. Сейчас больного пациента изолировали.

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Напомним, число жертв "уханьской" вирусной пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, составило уже 259 человек. Еще 11,7 тыс. человек числятся как инфицированные.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Кроме Китая, случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV были зафиксированы более чем в двух десятках стран, включая Европу: Россию, Финляндию, Францию, Великобританию, Италию и Германию.

Также мы писали, что в Японии начали разработку вакцины против коронавируса из Китая. Ученым Национального института инфекционных заболеваний уже удалось культивировать и изолировать вирус для дальнейшей разработки препарата.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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