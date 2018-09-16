В Швеции избрали парламент

Ни один из альянсов не получил достаточно голосов для формирования правительства

Власти Швеции в воскресенье огласили окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 9 сентября, сообщает интернет-портал "Локал".

Победу одержала Социал-демократическая рабочая партия премьер-министра страны Стефана Левена (28,3% голосов). На втором месте – Умеренная партия (19,8%) и партия евроскептиков "Шведские демократы" (17,6%).

Однако два главных альянса партий, боровшихся на выборах, добились очень схожих результатов: так, "красно-зеленый" альянс – Социал-демократическая партия, Левая партия и Партия окружающей среды – получил 144 места в парламенте, а оппозиционный альянс правых партий – Умеренная партия, Партия центра, Либеральная партия и Христианские демократы – добился 143 места.

Еще 62 места отошли "Шведским демократам".

Таким образом, отмечают СМИ, ни один из альянсов не получил достаточно голосов для формирования правительства.

При этом оба альянса отказались сотрудничать со "Шведскими демократами", которые могли бы сыграть ключевую роль в формировании нового кабинета министров.

Явка на выборах составила 87,2%.

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