В Швеции избрали парламент

Сегодня, 22:01

Ни один из альянсов не получил достаточно голосов для формирования правительства

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Власти Швеции в воскресенье огласили окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 9 сентября, сообщает интернет-портал "Локал".

Победу одержала Социал-демократическая рабочая партия премьер-министра страны Стефана Левена (28,3% голосов). На втором месте – Умеренная партия (19,8%) и партия евроскептиков "Шведские демократы" (17,6%).

Однако два главных альянса партий, боровшихся на выборах, добились очень схожих результатов: так, "красно-зеленый" альянс – Социал-демократическая партия, Левая партия и Партия окружающей среды – получил 144 места в парламенте, а оппозиционный альянс правых партий – Умеренная партия, Партия центра, Либеральная партия и Христианские демократы – добился 143 места.

Еще 62 места отошли "Шведским демократам".

Таким образом, отмечают СМИ, ни один из альянсов не получил достаточно голосов для формирования правительства.

При этом оба альянса отказались сотрудничать со "Шведскими демократами", которые могли бы сыграть ключевую роль в формировании нового кабинета министров.

Явка на выборах составила 87,2%.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 3 августа утвердила объем расходов для проведения выборов президента Украины и народных депутатов в 2019 году.

"Сегодня" изучила данные последних соцопросов и узнала, как украинцы относятся к предстоящему голосованию и чего от него ждут.
Швеция, партия, парламент, результаты, альянс, парламентские выборы
Источник:

Интерфакс-Украина

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