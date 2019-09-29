В Швеции почтили жертв морской катастрофы, произошедшей 25 лет назад

/ Фото: Reuters

Жертв крупнейшей в современной истории Швеции морской катастрофы, произошедшей 25 лет назад, вспоминали в субботу в королевстве.

Об этом сообщает телеканал SVT.

В ночь на 28 сентября 1994 года на Балтике затонул паром "Эстония", следовавший из Таллинна в Стокгольм: трагедия унесла жизни 852 человек, спастись удалось лишь 137 пассажирам.

В память о трагическом событии в ряде шведских церквей прошли поминальные службы.

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Мемориал был открыт в трехлетнюю годовщину гибели парома на острове Юргорден в центре столицы. На светлом граните высечены имена 815 погибших, родственники остальных 37 человек не захотели, чтобы имена их близких стали достоянием общественности.

Видео: Reuters

Большинство жертв были жителями Швеции — 501 человек. В крушении также погибло 284 пассажира из Эстонии, 17 — Латвии, 11 — России, 10 — Финляндии, шесть — Норвегии, по пять — Дании и Германии, трое — Литвы, двое — Марокко, по одному — Голландии, Франции, Англии, Канады, Белоруссии, Украины и Нигерии.

"Швеция — маленькая страна, почти у каждого на борту „Эстонии" был знакомый или друг знакомого. Это была настоящая травма для всей нации", — рассказал один из выживших в катастрофе, депутат парламента Кент Хэрштедт. Он призывает начать новое независимое расследование причин катастрофы.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне у берегов оккупированного Крыма, в районе Судака затонул прогулочный катер , на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа.

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно , на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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