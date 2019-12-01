В Швеции самолет рухнул в сад жилого дома

Фото: thelocal.se

В Швеции самолет разбился возле частного жилого дома, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает TheLocal.

Сообщается, что пилот самолета врезался в сад жилого дома в городе Роннебю на юго-востоке Швеции.

"Небольшой винтовой самолет разбился в саду дома в жилом районе в Роннебю, население которого составляет около 13 тысяч человек", – сообщил представитель полиции Рикард Лундквист.

Самолет загорелся, и над окрестностями повалил густой дым.

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Фото: thelocal.se

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Отмечается, что пожарным удалось довольно быстро потушить пожар, и никто из находившихся на земле не пострадал. Однако пилот, находившийся в самолете один, погиб в результате крушения.

По сообщениям местных СМИ, это был легкий одномоторный самолет DA20, популярный среди летных школ и частных пилотов.

Напомним, спустя месяц после крушения в Демократической Республике Конго военно-транспортного самолета Ан-72 с россиянами на борту в стране случилась новая авиакатастрофа. В городе Гома рухнул небольшой пассажирский самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee, который направлялся в город Бени. Воздушное судно упало на жилые дома примерно через минуту после взлета. По разным данным, на борту самолета находились 16 либо 17 пассажиров и два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали 24 человека. Среди погибших также оказались жители домов, на которые упал самолет, среди них и семья из четыре члена одной семьи.

Двух человек спасли до взрыва самолета.

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