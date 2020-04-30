В Швеции в борьбе с коронавирусом применили навоз

В Швеции, одной из немногих страны Европы, где так и не ввели жесткий карантин из-за коронавируса, один из городов решил весьма оригинально бороться с массовыми собраниями жителей.

В преддверии Вальпургиевой ночи, которую шведы празднуют как окончание зимы, власти 125-тысячного Лунда призвали не ходить в леса и парки. А чтобы придать своим словам больше веса – оградили главный городской парк и разбросали в нем тонну куриного помета, пишет The Local..

Следует отметить, что Вальпургиева ночь очень популярна у шведов. В этот языческий праздник, 30 апреля, они поют и устраивают костры в парках и садах. Предполагается, что мероприятие может привлечь до 30 тысяч посетителей.

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"Сидеть в парке, где воняет куриным навозом, не очень приятно", – написал по этому поводу у себя в Facebook глава муниципалитета Филипп Сандберг.

При этом шведский министр иностранных дел Анн Линде объяснила, что Стокгольм не ввел ограничения на передвижение населения, потому что прогулки на свежем воздухе полезны для людей, а взаперти может развиться депрессия, увеличиться риск домашнего насилия и злоупотребления алкоголем.

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Глава МИД отбросила критику в адрес своей страны из-за бездействия в борьбе с эпидемией и напомнила о том, что в стране запрещены посещения домов престарелых и закрывают заведения, которые нарушают правила социального дистанцирования.

По состоянию на 30 апреля в Швеции было зафиксировано больше 20,3 тысячи заражения, а для 2,4 тысяч человек коронавирус стал смертельным. На этом фоне ледовые арены Стокгольма начали переоборудовать в морги.

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О жизни шведов во время эпидемии вы можете узнать в спецпроекте "Сегодня" и известного путешественника Андрея Буренка:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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