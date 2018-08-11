В Швеции задержан неонацист, замышлявший убийство двух журналистов

Сегодня, 23:01

Подозреваемый отрицает свою вину, утверждая, что не собирал информацию и не намеревался вредить представителям СМИ

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Швеции по подозрению в подготовке убийства двух журналистов был задержан член неонацистской партии "Движение нордического сопротивления". Об этом сообщает The Local.

Правоохранителями были найдены в компьютере подозреваемого документы с информацией о журналистах, которые работают в одной из крупнейших шведских медиа групп Mittmedia. Среди файлов также были фото домов, в которых живут журналисты. Полиция также нашла у мужчины самодельное ружье, боеприпасы и глушители.

Служба безопасности Швеции Säpo также участвует в расследовании, поскольку ранее в домах членов Движения нордического сопротивления было обнаружено большое количество оружия.

Задержанный отрицает, что собирал информацию о журналистах и утверждает, что не собирался им вредить.

Ранее мы писали, что гражданина Британии признали виновным в подготовке убийства премьер-министра Терезы Мэй с помощью огнестрельного оружия или ножа.

Не так давно в здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года ворвался пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс, которого оперативно задержала дипломатическая полиция. Полиция отпустила его под залог после задержания.
Швеция, журналисты, покушение, неонацисты

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