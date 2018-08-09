Британская полиция отпустила пророссийского провокатора Филлипса

Сегодня, 15:38

Журналиста отпустили под залог

Грэм Филлипс. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Грэм Филлипс. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс заявил, что полиция отпустила его под залог после задержания в Лондоне. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети. 

Накануне Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года. Его оперативно задержала дипломатическая полиция. Филлипс, скандально известный "журналист" телеканалов Russia Today и "Звезда", выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.

"Чтобы сейчас закрыть эту тему. Меня выпустили под залог, а обвинения против меня – незаконное проникновение на территорию посольства. Они конфисковали мои камеры и материалы. Также мне запретили приближаться к этим грязным лжецам из посольства Грузии в Великобритании", – написал Филлипс в своем Twitter.

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Напомним, в июле 2014 года Служба безопасности Украины задержала Филлипса и приняла решение о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на три года. После этого он вернулся в Россию, а оттуда – на Донбасс и продолжил работу.

Ранее мы писали, что государственный секретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Вашингтон никогда не смирится с оккупацией  Грузии Россией. 

Также президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что "сюсюканье" с Россией ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались ее успокоить. Об этом он сказал во время круглого стола "Ради мира и безопасности – 10 лет после российско-грузинской войны 2008 года".
Великобритания, провокация, журналист, полиция

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