В Словакии убитую в 1944 году советским солдатом девушку причислили к лику святых

Сегодня, 23:36

16-летняя девушка была убита на глазах у родственников за отказ вступить в интимную связь с солдатом 

В Словакии убитую в 1944 году советским солдатом девушку причислили к лику святых

В словацком городе Кошице Анну Колесарову, которая была убита советским солдатом в 1944 году из-за отказа вступить в интимную связь, причислили к лику святых.

Участие в церемонии беатификации (причисления к лику блаженных) 1 сентября приняли около 30 тыс. верующих-католиков.
Представитель Ватикана Джованни Анджело Беччу, который также присутствовал на церемонии, назвал Колесарову "мученицей, которая отдала свою жизнь Христу, чтобы сохранить чистоту".

16-летняя Колесарова была убита в городе Высокая-над-угом на востоке Словакии в ноябре 1944 года. Боец Красной армии, имя которого осталось неизвестным, застрелил девушку на глазах ее родных. История Колесаровой получила известность в ее родном краю, а ее могила стала местом паломничества католической молодежи.

Представители церкви отметили, что история Анны Колесаровой заставляет задуматься и о тех унижениях, которые нередко испытывают молодые женщины в современном мире. В то же время, в связи с беатификацией Колесаровой в адрес Католической церкви звучит и критика – ее обвиняют в ненадлежащем отношении к жертвам изнасилований, в постановке неверной, как утверждают критики, моральной дилеммы выбора между сохранением жизни и целомудрием.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, как начинался красный террор  в Киеве.

А в Германии начали проверку возможной причастности 96-летнего гражданина страны к массовым убийствам евреев, цыган и военнопленных в Бабьем Яру в Киеве в 1941 году.

Также в интервью "Сегодня" историк Дмитрий Хмельницкий заявил, что "у Второй мировой был один главный инициатор – Советский Союз".
Словакия, церемония, солдат, красная армия, вторая мировая война
Источник:

Радіо Свобода

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