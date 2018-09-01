В Словакии убитую в 1944 году советским солдатом девушку причислили к лику святых

16-летняя девушка была убита на глазах у родственников за отказ вступить в интимную связь с солдатом

В словацком городе Кошице Анну Колесарову, которая была убита советским солдатом в 1944 году из-за отказа вступить в интимную связь, причислили к лику святых.

Участие в церемонии беатификации (причисления к лику блаженных) 1 сентября приняли около 30 тыс. верующих-католиков.

Представитель Ватикана Джованни Анджело Беччу, который также присутствовал на церемонии, назвал Колесарову "мученицей, которая отдала свою жизнь Христу, чтобы сохранить чистоту".

16-летняя Колесарова была убита в городе Высокая-над-угом на востоке Словакии в ноябре 1944 года. Боец Красной армии, имя которого осталось неизвестным, застрелил девушку на глазах ее родных. История Колесаровой получила известность в ее родном краю, а ее могила стала местом паломничества католической молодежи.

Представители церкви отметили, что история Анны Колесаровой заставляет задуматься и о тех унижениях, которые нередко испытывают молодые женщины в современном мире. В то же время, в связи с беатификацией Колесаровой в адрес Католической церкви звучит и критика – ее обвиняют в ненадлежащем отношении к жертвам изнасилований, в постановке неверной, как утверждают критики, моральной дилеммы выбора между сохранением жизни и целомудрием.

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