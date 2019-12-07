В Словакии в результате взрыва в жилом доме погибли 7 человек, десятки пострадавших

На востоке Словакии в городе Прешов в одном из жилых домов произошел взрыв, в результате которого погибли 7 человек, еще один пропал без вести. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что взрыв произошел из-за утечки газа на верхних этажах жилого здания. После взрыва в доме вспыхнул мощный пожар, который разрушил три верхних этажа.

Видео: Reuters

По данным издания пожар ликвидирован. Как сообщают местные власти, в результате пожара погибли 7 человек, еще один считается пропавшим без вести. Известно о почти 40 пострадавших в результате пожара.

Позже стало известно, полиция Словакии задержала подозреваемых по уголовному делу о произошедшем в пятницу, 6 декабря, взрыве газа в многоэтажке в городе Прешов. Об этом сообщает Korzár.

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Как сообщается, задержаны шесть сотрудников частной прешовской строительной компании, которая незадолго до взрыва проводила рядом с домом земельные работы, которые затрагивали проложенные к нему газопроводные трубы.

Под стражу взяли директора фирмы и пять рабочих.

Представитель словацкого корпуса пожарных и спасателей Ян Голиаш ранее заявил, что причиной взрыва газа в доме мог стать некачественный капитальный ремонт, проведенный в нем два года назад. Владельцы, по его словам, решили сэкономить и пренебрегли требованиями безопасности, в частности, при прокладке газораспределительных труб внутри здания.

Ранее от взрыва бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области (находится в 30 км от Белгорода) пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ав Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

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