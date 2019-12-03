В России взорвалась жилая многоэтажка: под завалами остаются люди

Взрыв произошел, когда люди возвращались с работы

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От взрыва бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области (находится в 30 км от Белгорода) пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Четверо пострадавших госпитализированы в Яковлевскую ЦРБ и двое – в ожоговый центр. В настоящее время завалы еще разбираются", – сказал представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, на место происшествия выехал прокурор области. Прокуратурой организована проверка.

В пресс-службе регионального Главного управления МЧС уточнили, что обрушилась внешняя стена 4-этажного дома с 1-го по 4-й этажи, частично повреждены перекрытия, на месте обрушения работают спасатели. Эвакуированы 18 человек.

Как сообщалось, информация о взрыве бытового газа по улице Шаландина в посёлке Яковлево Яковлевского городского округа поступила на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:05 по Москве.

В зону происшествия выехали психологи МЧС России. Жители дома были эвакуированы, для временного размещения подготовлен пункт временного размещения.

Информированный источник сообщил, что два человека могут находиться под завалами после взрыва газа в четырехэтажном доме в поселке Яковлево в Белгородской области.

"Взрыв произошел, когда люди возвращались с работы. В доме прописаны 23 человека. С пятью жильцами не удавалось установить связь, затем они нашлись. Но, по заверениям жильцов, под завалами остаются двое", – сказал источник.

В пресс-службе МЧС РФ подтвердили, что число пострадавших при взрыве газа в Белгородской области возросло до пяти человек, сообщил в МЧС РФ. "Из под завалов извлечена живой женщина", - сказали в пресс-службе.

"Еще один человек, возможно, находится под завалами", – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее аналогичный инцидент произошел в Ростовской области. Жертвами взрыва газа в городе Шахты стали четыре человека.

Кроме того, перед Новым годом такая же авария случилась в российском Магнитогорске – из мощного взрыва обрушилось целом парадное. В результате трагедии погибли почти четыре десятка человека.

Мы также писали о взрыве газа в подмосковной Балашихе, в результате которого частично обрушилась крыша здания.

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