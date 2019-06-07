В убийстве журналиста в Словакии появился российский след

Подозреваемый в убийстве Яна Куцяка и его невесты рассказал о заказчике преступления

Стихийный мемориал памяти Яна Кучака и Мартины Кушнировой. Фото: AFP

Убийство словацкого журналиста Яна Кучака (Куцяка) и его девушки, которых расстреляли в собственном доме около города Трнава в прошлом году, заказал некий русский.

Об этом, как пишет словацкая пресса, рассказал следователям главный подозреваемый в преступлении – бывший военный Мирослав Марчек. Он утверждает, что узнал об этом от другого подозреваемого в убийстве – Золтана Андруско.

"Золтан Андруско сказал, что этот заказ – для одного его знакомого, русского, который плохо говорит на словацком. Он говорил, что господин является журналистом и пишет некоторые вещи, которые ему не нравятся", – утверждает Марчек, который ранее сознался в том, что именно он убил пару.

Напомним, что ранее местные СМИ сообщили, что заказчик заплатил за убийство Кучака минимум 70 тысяч евро. Причем изначально планировалось убить только лишь его одного, а его невеста Мартина Кушнирова оказалась случайной жертвой.

Мы также писали, что кроме Андруско и Марчека в суде по делу Кучака проходят еще два человека: жительница города Комарно Алена Жужова, которой вменяли заказ преступления, а также бывший полицейский следователь из того же города Томаш Сабо.

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