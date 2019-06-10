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В Великобритании десять политиков стали кандидатами в премьер-министры

10 июня, 20:59

О своих амбициях объявили 13 кандидатов, однако три из них взяли самоотвод

Фото: REUTERS/Leah Millis
Фото: REUTERS/Leah Millis. Фото: Flickr

В Великобритании десять политиков официально зарегистрированы кандидатами на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра. Об этом сообщила по завершении процедуры регистрации претендентов представитель комитета парламентской фракции тори Шерил Гиллан.

Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, экс-лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув, глава МВД королевства Саджид Джавид, экс-заместитель министра финансов Марк Харпер.

Всего о своих амбициях объявили 13 кандидатов, однако три из них взяли самоотвод. Причем последний из них, бывший замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима, сделал это за несколько минут до официального оглашения окончательного списка кандидатов.

Первый раунд голосования пройдет уже 13 июня.

Чтобы пройти во второй раунд внутреннего голосования, запланированный на 18 июня, кандидату необходимо заручиться в ходе первого поддержкой не менее 5% депутатов от фракции тори в Палате общин (17 депутатов). Однако, чтобы выйти в третий раунд, понадобится уже 10% голосов (33 депутата).

Наибольшие шансы победить во внутренней избирательной кампании, по опросам, есть у Джонсона, Гоува и Ханта.

Напомним, что ранее Тереза Мэй покинула пост главы своей партии. 

О намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии Мэй объявила 24 мая.

Таким образом, до окончания выбора нового главы тори, имя которого должно стать известным не позднее 28 июля, она будет исполняющей обязанности лидера партии.

Ранее мы писали о реакции мирового сообщества на решение Мэй покинуть должность главы правительства.


В частности, ее голландский коллега Марк Рютте выразил Мэй свою благодарность и признательность напомнив о тесных связях двух государств.

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Тег выборы, Великобритания, Лондон, премьер, кандидаты

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Источник:

ТАСС

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