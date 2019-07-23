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В Великобритании глава лейбористов призвал к проведению всеобщих выборов

23 июля, 23:59

В Великобритании Корбин выступил с призывом выйти на демонстрацию с требованием проведения в стране всеобщих выборов

Фото: AFP

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин выступил с призывом выйти на демонстрацию с требованием проведения в стране всеобщих выборов.

"Присоединяйтесь к нам в четверг с требованием проведения всеобщих выборов, чтобы лидера мог выбирать народ нашей страны, а не 100 тысяч непредставительных членов партии консерваторов, – заявил Корбин в своем Twitter. – Борис Джонсон заручился поддержкой 100 тысяч консерваторов, но не всей нашей страны".

На своей странице в Facebook Корбин написал, что проведение демонстрации с требованием проведения всеобщих выборов намечено на четверг в 18:00 на Парламент-сквер в Лондоне.

Этот призыв стал реакцией на победу Бориса Джонсона на выборах в Консервативной партии, по итогам которой он стал ее лидером и премьер-министром Великобритании.

Джонсон неоднократно заявлял о готовности вывести Соединенное Королевствао из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Напомним, что бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в начале июня объявила о решении отказаться от руководства консервативной партией, и соответственно уйти с поста премьера из-за сложностей с Brexit.


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Тег выборы, Великобритания, оппозиция, джонсон

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Источник:

Интерфакс

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