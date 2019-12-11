В Великобритании консерваторы сохраняют лидерство перед выборами в парламент

Британский парламент. Фото: REUTERS/DEG

Правящая Консервативная партия Великобритании сохраняет уверенное лидерство перед предстоящими выборами в парламент королевства и может рассчитывать на 339 мандатов в 650-местной Палате общин. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, подготовленного социологической компанией YouGov по заказу телеканала Sky News.

Опрос, в котором приняли участие 105,6 тыс. человек, показывает, что тори получат 42,6% голосов избирателей против 43,4% по итогам выборов 2017 года, тогда как оппозиционная Лейбористская партия наберет 33,8% голосов по сравнению с 41% в 2017. За "Либеральных демократов", которые двумя годами ранее получили поддержку 7,6% избирателей, свои голоса готовы отдать 13,6% опрошенных. Партии Brexit, основанной лишь в январе этого года и участвующей в выборах впервые, опрос предсказывает поддержку 3,1% британцев.

С учетом особенностей действующей в Великобритании мажоритарной избирательной системы, такой расклад сил на выборах обеспечил бы консерваторам уверенное большинство в парламенте — на 21 мандат больше, чем по итогам прошлых выборов, тогда как лейбористы (231 мандат), Шотландская национальная партия (41) и либдемы (15) даже суммарно имели бы в своем распоряжении лишь 287 депутатских кресел.

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По сравнению с предыдущим масштабным опросом YouGov, осуществленным за две недели до выборов, отрыв консерваторов от своих противников сократился. Тогда тори в среднем прочили не 339, а 359 мандатов. С учетом погрешности, YouGov прогнозирует, что правящая партия получит от 311 до 367 мест в парламенте, таким образом не исключена и возможность того, что по итогам выборов ни одна из партий не получит большинства. Подобная ситуация, известная в Великобритании под названием "подвешенный парламент", грозит сохранением неопределенности по вопросу о Brexit, который при текущем раскладе сил в Палате общин консервативному правительству меньшинства так и не удалось осуществить.

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Избирательные участки откроются 12 декабря в 7:00 и закроются в 22:00. Всю ночь будет идти подсчет голосов, а уже к утру станет окончательно ясно — появится ли у Великобритании в ближайшее время шанс решить для себя дилемму Brexit и двинуться вперед, или британская политика останется заложницей "подвешенного парламента".

Ранее Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Все подробности в спецтеме Brexit

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