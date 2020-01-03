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В Великобритании предлагают "поставить на паузу" Brexit

3 января, 23:43

Предположительно, «пауза» может продлится два года

/ Фото: Pexels

Британская партия лейбористов предлагает законодательно закрепить продолжение переходного периода Brexit до 2023 года, если к июню 2020 года не будет достигнуто соглашение по выходу Британии из ЕС.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News.

"Лейбористы пытаются отсрочить выход из ЕС на два года, чтобы предотвратить неурегулированный Brexit", – говорится в сообщении.

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Их предложение обречено на провал, поскольку премьер-министр Борис Джонсон и его консервативная партия имеют большинство в парламенте.

Ранее стало известно, что Палата общин британского парламента одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. За билль, включающий в себя согласованную с ЕС сделку об условиях "развода", проголосовали 358 депутатов, против – 234.

Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона намеревалось законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit. Соответствующие изменения были внесены в законопроект о Brexit. Поправки предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с ЕС.

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Источник: Укринформ

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